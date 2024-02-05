Против главреда «Псковской губернии» возбудили дело о неисполнении обязанностей «иноагента»

Главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин стал фигурантом уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» (статья 330.1 УК). Об этом сообщает само издание.

«Сетевые свободы» уточняют, что Камалягину заочно предъявлено обвинение. Статья 330.1 УК предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное дело против человека могут возбудить после двух административных протоколов о нарушении порядка деятельности «иноагента» (статья 19.34 КоАП).

Камалягин стал третьим обвиняемым по статье 330.1 УК. До этого аналогичные дела возбудили против экс-координатора движения «Голос» в Твери Артема Важенкова и экс-координатора псковского «Голоса» Владимира Жилинского.

Дело об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» стало вторым, возбужденным против Камалягина. Ему также вменяют в вину повторную «дискредитацию» российской армии (статья 280.3 УК). МВД объявило Камалягина в розыск.

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