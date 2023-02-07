В России возбудили первое уголовное дело по статье о повторном нарушении требований к «иноагентам»

Следственный комитет возбудил первое уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК в отношении координатора движения «Голос» из Твери и ведущего ютуб-канала Avtozak LIVE Артема Важенкова.

Мужчина был включен в реестр «СМИ-иноагентов» после сентябрьских выборов в Госдуму в 2021 году. Тогда Минюст объяснил это тем, что Важенков получил один перевод с карты гражданки Нигерии. По словам активиста, это был долг за билет на самолет, который ему вернул знакомый.

В один день с Важенковым статус «иноагента» присвоили еще 19 участникам «Голоса». После этого активист уехал из России.

В 2022 году его дважды штрафовали за отсутствие маркировки постов в инстаграме и телеграме. Сначала в марте – на 10 тысяч рублей, а затем в августе – на 50 тысяч.

В конце декабря прошлого года в ст. 330.1 УК были внесены изменения. Кроме прочего, в нее добавили пункт об уголовном преследовании «иноагентов», которые ранее в течение одного года несколько раз привлекались к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП. Дело Важенкова – первое по новой ужесточенной статье. Наказание по ней составляет до двух лет лишения свободы.

Ранее в 2016 году, до внесения изменений в эту статью, в нарушении обязанностей «иноагента» обвиняли руководителя общественной организации «Женщины Дона» Валентину Череватенко. Впоследствии дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Источник: Павел Чиков

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