Многодетная мать умерла от инфаркта после сообщения о смерти мужа на войне в Украине

Мать троих детей из Верхней Пышмы умерла после сообщения о смерти ее мобилизованного мужа. Об этом E1.ру рассказала ее родная сестра Наталья.

Как пишет издание, 42-летняя Надежда получила сообщение о смерти мужа Геннадия, после чего ее госпитализировали с инфарктом. «Командир, который находится с ним в зоне спецоперации, написал ей, что Гена погиб. У нее случился инфаркт, я отвезла ее в больницу, врачи сделали операцию, но спасти не смогли», — рассказала Наталья.

Надежда, как утверждает издание, умерла в больнице на следующий день после операции. При этом, по словам ее сестры, нет никаких подтверждений того, что ее муж погиб.

«После смерти Надежды мне звонил военком, который отправлял его на СВО, и возмущался, с чего мы вообще решили, что Гена мертв. Нет такой информации. Никаких официальных данных», — рассказала Наталья.

У Надежды, по данным E1.ру, остались двое несовершеннолетних детей — два сына девяти и пяти лет, а также 20-летняя дочь.

«Мы ее еще не похоронили, а опека уже стучала в дверь. Но детей я никому не отдам. Нам надо понять, где их папа, жив он или мертв. И решать вопрос с опекунством», — говорит сестра погибшей.

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