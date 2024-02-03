НПЗ в Волгограде остановил часть производственного цикла после атаки дронов 

На заводе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», который расположен в Красноармейском районе Волгограда, после атаки беспилотников остановили часть производственного цикла. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на предприятии.

В свою очередь, РИА «Новости», также ссылаясь на источник на предприятии, утверждает, что НПЗ «работает в обычном режиме».

Волгоградский НПЗ — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Местное издание v1.ру основываясь на видео атаки БПЛА сделали вывод, что два дрона упали «на технологическую установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5 топливного производства». Это вторая по мощности установка переработки нефти на НПЗ, отмечают журналисты.

Украинская служба Би-би-си, ссылаясь на собственные источники, пишет, что атака на волгоградский НПЗ была осуществлена силами Службы безопасности Украины. По данным издания, два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.

Утром 3 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотника на регион. «В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет», — сказал он.

О «горении разлива нефтепродуктов» в Красноармейском районе на площади 300 квадратных метров также сообщало местное МЧС.

Обновлено в 17:33, добавлена информация РИА «Новости»

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