Минюст признал «иноагентом» правозащитника Олега Орлова

Министерство юстиции России пополнило реестр «иноагентов», в него внесли в том числе председателя ликвидированного «Мемориала» Олега Орлова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По версии Минюста, правозащитник выступал против войны в Украине, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Также Орлов участвовал в создании контента «иностранных агентов» и «является членом организации, включенной в реестр».
Суд в Москве в октябре приговорил Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей по делу о повторной «дискредитации» армии. Поводом для возбуждения дела стал антивоенный пост в фейсбуке. Мосгорсуд отменил штраф и вернул дело в прокуратуру.
Помимо Орлова, в реестр попали:
сооснователь «Викимедиа.ру» Станислав Козловский,
новосибирский депутат Антон Картавин,
историк, заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра» Никита Соколов,
активист Михаил Чимаров,
журналист Сергей Степанов.
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