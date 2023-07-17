Один из российских торговых центров переоборудовали в завод по производству беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». Об этом рассказали в эфире программы «Вести недели» на «России-1».

В репортаже телеканала говорится, что главный конструктор производителя дронов-камикадзе Zala Aero Александр Захаров выкупил торговый центр, который еще «с ковидных времен не оправился от убытков». За два месяца торговые площади, которые раньше занимали иностранные магазины, переоборудовали в предприятие по производству БПЛА. Его площадь занимает более 50 тысяч квадратных метров.

В сюжете «России 1» показывают, как Захаров ездит по цехам на сигвее. Где именно находится этот торговый центр, в репортаже не сообщается.

Александр Захаров предлагал переоборудовать ТЦ в производство беспилотников еще в прошлом году, выступая на закрытом мероприятии для коллектива Zala Aero в Ижевске. Через несколько месяцев после этого, перед Новым годом, некоторые арендаторы ижевского ТЦ «Италмас» получили уведомления о расторжении договора аренды.

В документах говорилось, что решение о расторжении договора аренды принято по поручению ООО «Аэроскан». На сайте компании говорится, что она является коммерческим оператором беспилотных авиационных систем. Ее учредителем значится Никита Александрович Захаров — вероятно, сын главного конструктора Zala Aero Александра Захарова.

Жители Ижевска выступали против строительства предприятия по производству беспилотников внутри ТЦ, который окружен жилыми домами.

Zala Aero — это «дочка» концерна «Калашников», который входит в госкорпорацию «Ростех». Компания разрабатывает дроны-камикадзе «КУБ», «Ланцет-1» и «Ланцет-3».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.