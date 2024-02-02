Арестованная Надин Гейслер приехала из Грузии в Россию, чтобы открыть НКО для помощи беженцам

Волонтерка Надин Гейслер (Надежда Россинская) рассказала «Холоду», что она приехала в Россию из Грузии, где жила до этого, чтобы открыть НКО. В частности, она хотела помогать украинским беженцам с инвалидностью проходить через гуманитарный коридор.

«Люди самостоятельно не могут перейти никакую из границ. Были случаи, когда инвалиды умирали в дороге. Я приехала, чтобы заняться в первую очередь этим вопросом. Открыть расчетный счет на организацию, чтобы это было безопасно для меня, потенциальной команды и людей, которые донатят. То есть это открытый расчетный счет российской некоммерческой организации, все чисто, все прозрачно, есть бухгалтерия, никаких подводных камней не может быть», — рассказала «Холоду» Гейслер, находясь в зале суда. Она также добавила, что в Грузии ей было негде жить, и она часто голодала из-за того, что у нее не было денег на еду.

Волонтерку женского движения «Армия красоток» Надежду Россинскую задержали 1 февраля по подозрению в в «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (статья 280.4 УК). «Якобы что она размещала в интернете призывы собирать донаты для ВСУ», — говорил адвокат Евгений Соколов, ранее представлявший ее интересы. 2 февраля суд отправил ее в СИЗО.

Гейслер рассказала «Холоду», что в изоляторе, куда ее доставили после задержания 1 февраля, ей стало плохо и у нее случилась паническая атака. В ее камере не работает вытяжка и там тяжело дышать. Гейслер пожаловалась, что у нее болит сердце, она чувствует тяжесть в солнечном сплетении и «болезненный жар в затылочной части головы».

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