В Белгороде суд отправил в СИЗО волонтерку, которая помогала украинским беженцам 

Свердловский районный суд Белгорода арестовал волонтерку женского движения «Армия красоток» Надежду Россинскую до 31 марта. Об этом сообщает корреспондент «Холода» из зала суда.

Накануне Россинскую задержали по обвинению в «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (статья 280.4 УК).

«Якобы что она размещала в интернете призывы собирать донаты для ВСУ, ну пока такая версия. Это она сама сказала», — рассказал журналистам адвокат Евгений Соколов, представлявший интересы волотерки по административному делу в 2022 году.

Вместе с Россинской задержали ее сестру Елену Егорову, мать и несовершеннолетнего брата. Егорову и мать позже отпустили из ФСБ. Где сейчас находится брат волонтерки — неизвестно.

Основанное Россинской волонтерское движение «Армия красоток» занималась сбором гуманитарной помощь для мирных жителей Украины и помощью в эвакуации пострадавшим из-за войны. В мае 2023 года она сообщила, что покинула Россию «после угроз и перспективы ареста».

По данным издания «Пепел», до недавнего времени Россинская жила в Грузии. Почему и когда именно она вернулась в Россию, неизвестно.

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