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В Белгороде суд отправил в СИЗО волонтерку, которая помогала украинским беженцам 

14:13 • 02.02.2024

Свердловский районный суд Белгорода арестовал волонтерку женского движения «Армия красоток» Надежду Россинскую до 31 марта. Об этом сообщает корреспондент «Холода» из зала суда. 

Накануне Россинскую задержали по обвинению в «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (статья 280.4 УК). 

«Якобы что она размещала в интернете призывы собирать донаты для ВСУ, ну пока такая версия. Это она сама сказала», — рассказал журналистам адвокат Евгений Соколов, представлявший интересы волотерки по административному делу в 2022 году. 

Вместе с Россинской задержали ее сестру Елену Егорову, мать и несовершеннолетнего брата. Егорову и мать позже отпустили из ФСБ. Где сейчас находится брат волонтерки — неизвестно. 

Основанное Россинской волонтерское движение «Армия красоток» занималась сбором гуманитарной помощь для мирных жителей Украины и помощью в эвакуации пострадавшим из-за войны. В мае 2023 года она сообщила, что покинула Россию «после угроз и перспективы ареста». 

По данным издания «Пепел», до недавнего времени Россинская жила в Грузии. Почему и когда именно она вернулась в Россию, неизвестно. 

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