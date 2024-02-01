Власти России признали «нежелательной» организацией Russian Election Monitor

Генпрокуратура России признала «нежелательной» неправительственную организацию Russian Election Monitor. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Это решение было нами ожидаемо, Генеральная прокуратура поддержала обращение Комиссии. Немецкая НПО “Russian Election Monitor” (REM) образована группой польских, французских и немецких политиков-русофобов, призывающих свои правительства к продолжению поставок оружия на Украину и тесно связанных с ОБСЕ, ПАСЕ, нежелательным в России “Фондом Генриха Белля” и другими недружественными нашей стране организациями», — написал он в телеграм-канале комиссии.

«Информационные площадки REM используются для подготовки зарубежной аудитории к признанию президентских выборов в России нелегитимными. Организация тесно взаимодействует в этих целях с релокантами, дискредитирующими политику России на международной арене, ретранслирует материалы иноагентов, нежелательных и экстремистских организаций. Активно участвует в антироссийской кампании по распространению фейков об СВО», — добавил он.

На сайте Russian Election Monitor указано, что организация создана инициативной группой европейских ученых, бывших и действующих политиков и государственных деятелей. Своей целью организация декларирует предоставление международной аудитории экспертного анализа электоральных событий в России.

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