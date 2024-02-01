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В Алтайском крае избирательные участки на выборах президента назовут именами участников войны в Украине

14:34 • 01.02.2024

В Алтайском крае избирательные участки на выборах президента назовут именами участников войны в Украине. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале администрации города Бийска.

В нем отмечается, что эта инициатива является совместной разработкой краевой избирательной комиссии и местного отделения Российского военно-исторического общества.

«Сейчас наши ребята проводят „специальную военную операцию“, вся страна старается им помочь. Конечно, Алтайский край не исключение. В каких бы формах мы ни старались увековечить нашу геройскую историю, это нужно делать», — заявил глава алтайского отделения Российского военно-исторического общества Юрий Проскурин.

Как отмечает газета «Бийский рабочий», в Алтайском крае уже есть 105 избирательных участков, названных в честь известных людей.

Выборы президента пройдут в России 15-17 марта 2024 года. Как сообщалось ранее, голосование планируется провести в том числе на оккупированных в ходе войны украинских территориях.

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