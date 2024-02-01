Издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Улицкой. Ее книги изымают из библиотек

Издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмиле Улицкой по всем договорам, сообщает агентство ТАСС. Это произошло после того, как пранкеры Лексус и Вован опубликовали разговор, в котором она рассказала, что переводит в Украину гонорары от своих книг, проданных в России.

«В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг», — цитирует агентство заявление пресс-службы АСТ.

Также, как сообщает «Агентство», из выдачи московских библиотек стали пропадать книги Улицкой. Как рассказал журналистам анонимный сотрудник одной из московских библиотек, книги списывают и оформляют как испортившиеся, поэтому библиотеки не могут раздать их людям. Незарегистрированные книги отдаются в макулатуру, говорит он.

В РХТУ имени Менделеева 31 января заявили, что Улицкая лишена звания почетного профессора с 30 августа 2023.

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