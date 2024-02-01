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Издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Улицкой. Ее книги изымают из библиотек

17:24 • 01.02.2024

Издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмиле Улицкой по всем договорам, сообщает агентство ТАСС. Это произошло после того, как пранкеры Лексус и Вован опубликовали разговор, в котором она рассказала, что переводит в Украину гонорары от своих книг, проданных в России.

«В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг», — цитирует агентство заявление пресс-службы АСТ.

Также, как сообщает «Агентство», из выдачи московских библиотек стали пропадать книги Улицкой.  Как рассказал журналистам анонимный сотрудник одной из московских библиотек, книги списывают и оформляют как испортившиеся, поэтому библиотеки не могут раздать их людям. Незарегистрированные книги отдаются в макулатуру, говорит он.
В РХТУ имени Менделеева 31 января заявили, что Улицкая лишена звания почетного профессора с 30 августа 2023.

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