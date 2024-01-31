«Ну извините, я ребенок!» Медведева рассказала, как в фигурном катании сексуализируют женщин

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что в фигурном катании «очень сильно сексуализируют» женщин.

«Я чемпионаты мира, чемпионаты Европы выигрываю в трусах. У нас прозрачная юбка, у нас элементы, что мы встаем жопой кверху в трусах. В принципе, я прожила всю жизнь в той сфере, где нас очень сильно сексуализируют», — сказала Медведева в эпизоде своего шоу «БеС Комментариев».

По ее словам, мужчины тренеры-могут позволить себе комментировать размер груди несовершеннолетних спортсменок. «То есть я выросла в той сфере, где это даже от мужчины иногда слышать нормально, типа: “А че сиськи такие маленькие? Компоненты маленькие будут, нужно, чтобы вот сексуальная форма была”», — вспоминает Медведева.

При этом она отметила, что в 14-16 лет такие комментарии не воспринимались как что-то оскорбительное. «Тебе такое говорят и ты такая: оценки меньше будут? Хорошо, я пойду, пуш-ап надену. И ты надеваешь пуш-ап и тебе норм. Только потом… Мне сейчас 24, и я понимаю, что как бы, дядь, какие сиси маленькие в 15 лет. Ну извините, я ребенок!» — добавила Медведева.

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