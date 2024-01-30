Лева Би-2 улетел из Таиланда в Израиль

Солист группы «Би-2» Егор Бортников (Лева Би-2) сел на самолет в Израиль из Таиланда, где он провел почти неделю после задержания. Об этом сообщил «Холоду» юрист группы.

По его словам, остальные члены группы по-прежнему находятся в центре для задержанных миграционной полицией. Они спят на полу, нормальное питание им так и не обеспечили.

Юрист уточнил, что завтра состоятся очередные переговоры консулов России, Израиля и Австралии по ситуации с членами «Би-2». По его словам, израильская сторона была готова к тому, что четверо участников группы с паспортами Израиля вылетят в Тель-Авив, в том числе Лева. Среди них также — Александр Уман (Шура «Би-2»), у которого есть и австралийское гражданство. Австралийской консул против его вылета в Израиль не высказывался.

У троих членов группы есть только гражданство России. Российская сторона требует их прямой депортации в страну.

Ранее планировалось, что участников группы с израильскими паспортами депортируют из Таиланда в Израиль. Однако позже в группе сообщили, что это решение отменили после вмешательства российских дипломатов.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин отрицает причастность российских дипломатов к задержанию музыкантов. «Не в нашей практике кому-то указывать. Это американцы могут так поступать. Мы себя так не ведем и с такими запросами не обращаемся. Но почему-то все эти “писатели” считают, что, “если бы не российское посольство и генконсульство”, сами таиландцы прямо ну ничего бы не заметили. На самом деле в последний год-полтора, когда были сняты все ограничения, таиландские власти и туристическая полиция, другие правоохранительные органы усилили контроль за режимом пребывания здесь иностранцев», — сказал он «Комсомольской правде».

Музыкантов российской группы «Би-2» задержали в Таиланде 24 января после их концерта на острове Пхукет. Как выяснилось, в стране они находились по туристическим визам без разрешения на работу.

Музыкант и журналист «Дождя» Михаил Козырев рассказал в эфире телеканала, что участников группы содержат в камере под открытым небом. По его словам, у них отобрали средства связи, а также им не предоставили перевод судебных документов. По его словам, в камеру к музыкантам периодически «подсаживают» русскоговорящих «переговорщиков», которые оказывают на участников группы психологическое давление, пугая последствиями их дела и намекая на взятки.

Политик Дмитрий Гудков заявил, что депортации участников «Би-2» именно в Россию от властей Таиланда добивался лично ​​глава российского генконсульства на Пхукете Владимир Соснов. По словам Гудкова, Соснов выслал властям Таиланда «черный список» российских музыкантов, в депортации которых заинтересована Россия.

После того как стало известно о задержании музыкантов группы «Би-2» в Таиланде, российские провластные телеграм-каналы начали писать, что «общественники» в России требуют возбудить против музыкантов уголовное дело и задержать их сразу после депортации.

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