В ночь на 30 января Россия и Украина обменялись ударами беспилотников. Так, российское Минобороны отчиталось о 21 дроне сбитом и перехваченном над аннексированным Крымом и четыре другими российскими регионами, сообщает ТАСС.

Ведомство сообщило, что 11 беспилотников атаковали аннексированный Крым, пять — Белгородскую область, три — Брянскую, один — Калужскую и еще один — Тульскую область.

Глава аннексированного Севастополя Александр Развожаев уточнил, что один из беспилотников сбили над акваторией Черного моря в районе Бельбека. По его словам, инфраструктура Севастополя не повреждена.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал в своем телеграм-канале о падении обломков сбитого дрона на крышу нежилой постройки. Он уточнил, что жертв и разрушений нет.

Об уничтожении беспилотника в небе над территорией Навлинского района Брянской области сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

О падении обломков дрона без последствий также сообщили в министерстве региональной безопасности Тульской области. Власти Белгородской области сообщения об атаке беспилотников пока не комментировали.

В свою очередь, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные атаковали украинские регионы с помощью 35 дронов-камикадзе. 15 из них удалось сбить.

В Кривом Роге, по словам секретаря городского совета Александра Вилкула, один беспилотник попал в объект гражданской инфраструктуры. В результате там начался пожар, никто не пострадал.

Кроме того, власти Николаевской области сообщили о падении обломков сбитого дрона на грузовой автомобиль, водитель которого получил ранение.

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