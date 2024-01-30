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«Фарисейство — выступить в госпитале по чьей-то просьбе». Никита Михалков рассказал, что артисты выступают для военных в обмен на концерты в России

15:51 • 30.01.2024

Некоторых артистов заставляют выступать в госпиталях перед российскими военными в обмен на то, чтобы в дальнейшем исполнители могли давать концерты в стране. Об этом режиссер Никита Михалков  рассказал в интервью ТАСС.  

«Это фарисейство — съездить, выступить в госпитале по чьей-то просьбе. <...> Кто-то едет туда, потому что ему поставили условие. И тогда такие поездки, я считаю, вредны. Так как это несправедливо по отношению к нашим воинам. Я думаю, что в этом случае абсолютно пагубно начальникам говорить: "Давай ты съезди и тогда будешь выступать на концертах"»,  — сказал он. 

По его мнению, таким образом российских военнослужащих обманывают. «Заставляя это делать, кого мы обманываем? Тех, к кому они (артисты — прим. «Холода») приедут. Мы обманываем тех, к кому они приедут выступить там ради того, чтобы продолжить свою карьеру здесь»,  — считает Михалков. 

Один из артистов, изначально высказывавших антивоенную позицию, но затем выступивших перед военными в аннексированной Донецкой области  — фронтмен российской группы «Звери» Роман Билык (Рома «Зверь»). Он поехал туда в августе 2023 года. В конце февраля 2022 года в соцсетях группы «Звери» и на странице самого Билыка появлялись антивоенные посты. Сейчас они недоступны. 

После поездки музыканта в Донецкую область соратники политика Алексея Навального попросили власти Евросоюза включить Билыка в санкционные списки. 

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