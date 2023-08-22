Лидер группы «Звери» выступил перед военными в «ДНР» 

Фронтмен российской группы «Звери» Роман Билык (Рома «Зверь») выступил перед российскими военнослужащими в самопровозглашенной ДНР. Видеозапись его визита опубликована в телеграм-канале WarGonzo, который ведет провоенный блогер Семен Пегов.

На кадрах Билык в шлеме и бронежилете сначала наблюдает за пуском снаряда, а затем поет для бойцов формирования «Каскад» песни под гитару. Пегов напомнил, что Билык в детстве несколько лет жил в Мариуполе. «Когда началась СВО, был хорошо осведомлен, что творили в городе нацики», — утверждает блогер.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в конце февраля 2022 года в соцсетях группы «Звери» и на странице самого Билыка были опубликованы антивоенные посты. Однако теперь эти публикации недоступны.

В июне «Звери» должны были выступить на Петербургском международном экономическом форуме. Но концерт отменили из-за жалоб в прокуратуру на антивоенную позицию Билыка.

«Всем известно, что с началом спецоперации лидер группы "Звери" Рома Зверь публично осудил ее в соцсетях, затем вместе с коллективом начал активничать на тему "за мир любой ценой против спецоперации"», — писал тогда декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

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