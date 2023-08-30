Соратники Навального попросили ЕС включить солиста группы «Звери» в санкционные списки 

Соратники Алексея Навального попросили включить солиста группы «Звери» Романа Билыка в санкционные списки ЕС из-за его поездки на территорию самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщила председатель совета директоров ФБК Мария Певчих.

Руслан Шаведдинов на канале «Навальный LIVE» рассказал о вилле Билыка на испанском острове Тенерифе. По его словам, Билык купил там дом еще в 2019 году. Его стоимость оценили примерно в 500 тысяч евро. При этом Шаведдинов отметил, что Билык купил виллу не на украденные, а на заработанные деньги.

«Претензия тут в другом. Когда ты своим именем и авторитетом поддерживаешь войну, помогаешь на широкую аудиторию популяризировать все это безумие, ты, конечно, становишься соучастником преступлений этих злодеев. Но в случае чего, если что-то в войне или с Путиным пойдет не так, всегда есть план Б — домик на канарских островах», — сказал Шаведдинов, добавив, что ФБК вносит Билыка в свой санкционный список.

На прошлой неделе стало известно, что фронтмен группы «Звери» Роман Билык выступил перед российскими военнослужащими в самопровозглашенной ДНР. Спустя несколько дней он записал песню про свою поездку на оккупированные украинские территории, в которой иронизировал по поводу того, что для «иноагентов» он теперь «нерукопожатный».

Ранее Билык придерживался антивоенной позиции. Например, пять лет назад он говорил, что не будет выступать в аннексированном Крыму. А в начале июня 2023 года из-за антивоенных высказываний Билыка отменили концерт группы «Звери» на Петербургском международном экономическом форуме.

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