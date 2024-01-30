Армения отказалась выдать России Салмана Мукаева, которого в Чечне заподозрили в гомосексуальности и пытали

Административный суд Еревана постановил предоставить убежище в Армении россиянину Салману Мукаеву, которого ранее пытали чеченские силовики, заподозрив в гомосексуальности. Об этом сообщает правозащитный проект СК SOS.

В своем решении армянский суд признал, что ЛГБТ-персонам в России и, в частности, в Чечне угрожает опасность, в том числе тюремное заключение и жестокое обращение. В этой связи в документе упоминаются изменения в российском законодательстве от 2022 и 2023 годов. Речь идет о запрете «ЛГБТ-пропаганды» и признании ЛГБТ-движения «экстремистской организацией».

«Эти официальные процессы де-факто являются стимулом общества к легализации насилия и других форм преследования представителей ЛГБТ-сообщества», — говорится в постановлении суда.

Салман Мукаев стал первым гетеросексуальным чеченцем, который сообщил о преследованиях и пытках со стороны силовиков из-за подозрений в гомосексуальности. Его задержали в 2020 году.

По словам Мукаева, чеченские силовики избивали его и пытали током, требуя назвать имена геев и вымогая деньги. По данным правозащитников, мужчину также пытались заставить знакомиться с геями и заманивать их в квартиру со скрытыми камерами.

Стать провокатором Мукаев отказался, а после освобождения обратился в СК SOS. Сотрудники проекта помогли ему выехать в Армению. После этого в России против Мукаева сфабриковали уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов и на этом основании потребовали его экстрадиции из Армении.

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