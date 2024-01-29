Экс-мэра Томска осудили по делу о злоупотреблении полномочиями и освободили в зале суда

Суд в Томске приговорил бывшего мэра города Ивана Кляйна к году колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда.

Это уже четвертое уголовное дело, возбужденное против Кляйна, с учетом ранее вынесенных приговоров совокупное наказание, назначенное ему судом, составило два года и девять месяцевы колонии общего режима.

«Кляйна от отбывания наказания в виде лишения свободы […] освободить в связи с поглощением срока наказания временем содержания под стражей и нахождением под домашним арестом. Считать основное наказание отбытым», — говорится в решении суда.

Также виновными были признаны двое других фигурантов уголовного дела — экс-начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев и бывший проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета Артем Рышков. Первого приговорили к двум годам лишения свободы условно, а второго — к году лишения свободы условно.

Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора Томской области, обязав Кляйна, Аушева и Рышкова возместить 6,22 миллиона рублей в счет бюджета Томска.

По версии следствия, Иван Кляйн, будучи мэром Томска, дал указание Сергею Аушеву о приемке работ по ремонту дорожного полотна, зная, что они были выполнены с нарушениями. Тот, в свою очередь, обратился к Артему Рышкову, который подписал соответствующие акты, исполнительную документацию, а также отчет строительного контроля. В результате, как утверждало обвинение, подрядчик получил из городского бюджета более 74 миллионов рублей за некачественно выполненные работы.

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