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В Москве загорелось здание Театра сатиры 

13:29 • 28.01.2024

В центре Москве загорелось здание Театра сатиры. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы. 

«На Триумфальной площади произошел пожар в Театре сатиры. С крыши здания поднимается дым», — сказал собеседник агентства. Из здания эвакуировали 50 человек. О пострадавших не сообщалось. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. 

По предварительной версии, причина пожара — ремонтные работы. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах. 

В полдень там должен был состояться спектакль «Дороги, которые нас выбирают». Его отменили. «По поводу дальнейших возможных отмен спектаклей — необходимо дождаться резолюции МЧС, службы пожарной безопасности. Зрителям отмененных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время», — сообщили РБК в пресс-службе Театра сатиры.

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