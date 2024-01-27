Два человека погибли после обстрелов Донецкой области в Украине

Двое мирных жителей погибли в Красногоровке и Северске Донецкой области в Украине после обстрелов российских войск, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин. Всего за сутки область подверглась 15 обстрелам, пострадали как минимум 8 домов. 152 человека были эвакуированы из зоны боевых действий, включая 29 детей.

Местные власти сообщают также об обстрелах в других областях Украины — в Харьковской, Херсонской, Луганской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Кировоградской и Запорожской. Четыре пожара после обстрелов были ликвидированы в Купянске Харьковской области, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В Харьковской области после обстрела ранен сотрудник полиции, в Херсонской — мирный житель.

Читать еще Бывшие вагнеровцы обвинили полицейского аннексированной Луганской области в торговле наркотиками Теперь им самим грозит уголовное дело

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.