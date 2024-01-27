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Два человека погибли после обстрелов Донецкой области в Украине

12:29 • 27.01.2024

Двое мирных жителей погибли в Красногоровке и Северске Донецкой области в Украине после обстрелов российских войск, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин. Всего за сутки область подверглась 15 обстрелам, пострадали как минимум 8 домов. 152 человека были эвакуированы из зоны боевых действий, включая 29 детей. 

Местные власти сообщают также об обстрелах в других областях Украины — в Харьковской, Херсонской, Луганской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Кировоградской и Запорожской. Четыре пожара после обстрелов были ликвидированы в Купянске Харьковской области, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В Харьковской области после обстрела ранен сотрудник полиции, в Херсонской — мирный житель.

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