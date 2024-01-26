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В Ростове-на-Дону задержаны двое подозреваемых в госизмене — ФСБ

12:18 • 26.01.2024

В Ростове-на-Дону задержаны и помещены под стражу двое подозреваемых в госизмене (статья 275 УК). Они якобы собирали информацию о расположении военных подразделений, участвующих в войне в Украине. Об этом сообщили на сайте ФСБ.

В ФСБ утверждают, что обвиняемые выполняли задания иностранной разведки и передавали представителю украинских спецслужб данные о местонахождении военной техники и личном составе подразделений Южного военного округа. По версии следствия, подозреваемые связались с украинскими спецслужбами и согласились сотрудничать с ними за денежное вознаграждение. 

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