Суд в США приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве

Суд в США приговорил 40-летнего россиянина Владимира Дунаева к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы по делу о кибермошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции США.

В ведомстве уточнили, что Дунаев был членом транснациональной хакерской группировки, использовавшей вредоносную сеть Trickbot. С ее помощью были совершены атаки на «миллионы компьютеров» по всему миру, в том числе в школах, банках, компаниях в сфере здравоохранения, энергетики и сельского хозяйства.

По версии обвинения, Дунаев вместе с сообщниками, используя Trickbot, с ноября 2015 года и до августа 2020 года похищали деньги и конфиденциальную информацию, а также повредили компьютерные системы. В частности, при участии Дунаева в штате Огайо были похищены более 3,4 миллиона долларов у различных компаний и учреждений, среди которых упоминается риэлторская компания North Canton и сеть школ Avon.

В 2020 году американским правоохранителям при поддержке компании Microsoft удалось отключить Trickbot. В 2021 году Дунаева задержали в Южной Корее, а затем экстрадировали в США по запросу американских властей.

Судебный процесс над Дунаевым прошел в штате Огайо. Дунаева признали виновным в сговоре с целью совершения кибермошенничества и кражи личных данных, а также в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и банковского мошенничества.

Еще одним фигурантом этого дела стала гражданка Латвии Анне Витте. В июне 2023 года она признала вину, а суд приговорил ее к двум годам и восьми месяцам тюрьмы.

В марте 2023 года власти Грузии экстрадировали в США россиянина Дария Панкова. Американские власти обвиняют его в создании программы NLBrute, с помощью которой он получал доступ к устройствам других пользователей и похищал их пароли. После этого Панков продавал похищенные данные в интернете. Всего россиянину вменяют семь эпизодов кибермошенничества. Ему грозит до 47 лет тюрьмы.

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