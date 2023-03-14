Грузия экстрадировала российского хакера в США. Там ему грозит 47 лет колонии

Арестованного в пригороде Батуми российского хакера Дария Панкова экстрадировали в США. Об этом сообщает грузинская прокуратура. В Америке его обвиняют в киберпреступлениях, за которые ему грозит 47 лет лишения свободы.

Мужчину задержали осенью прошлого года в его частном доме в городе Кобулети вблизи Батуми. Сейчас он находится под стражей в американском городе Тампа. По данным издания Paper Kartuli, возможности освободиться под залог у него нет.

По версии следствия, Панков создал программу NLBrute, с помощью которой он получал доступ к устройствам других пользователей. Затем он продавал полученные от сайтов и компьютеров пароли. В общей сложности мужчина якобы заработал на своей деятельности больше 350 тысяч долларов.

Панкову вменяют семь эпизодов компьютерного мошенничества. Сам он вину не признает. В обвинении также фигурирует сообщник хакера, однако его имя не называется.

Американские СМИ сообщают, что Дарию Панкову 28 лет. Paper Kartuli выяснила, что молодой человек закончил физико-математический лицей в Сергиевом Посаде в 2014 году. За время обучения в школе он выиграл олимпиаду по физике «Физтех», а также участвовал в универсиаде «Ломоносов» по прикладной математике и информатике.

В сентябре 2014-го Панков поступил на факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени Ломоносова. В 2018-м он защитил диплом по теме «Гибридная глобализация сходимости метода последовательного квадратичного программирования, стабилизированного вдоль подпространства».

В ноябре 2021 года молодой человек переехал в Грузию.

Источник: Прокуратура Грузии, Paper Kartuli, CNN

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