«Мы живем в мире, который гораздо жестче самой жестокой литературы». Владимир Сорокин прокомментировал жалобы на его новый роман «Наследие»

Писатель Владимир Сорокин прокомментировал жалобы на свой новый роман «Наследие» и назвал их «шумихой, поднятой группой доносчиков». Его комментарий опубликовал Forbes.

«Увы, в современной России прошлое, как ледник, наползает сзади и давит на современность. Настоящее время хрустит под этим ледником все глуше и беспомощней», — так начинается комментарий писателя.

По словам Сорокина, доносчики выхватывают из его романа куски текста и навешивают на них «нужные ярлыки»: «порнография, пропаганда ЛГБТ, педофилия, смена пола, антироссийские ценности». Писатель сравнил происходящее сейчас в действиями доносчиков в 2002 году, когда они жаловались на другое его произведение «Голубое сало».

«Симптоматично, что оба романа — фантастические, речь в них идет о мире будущего. Получается, что озабоченных граждан пугает будущее как таковое, если свободная фантазия о нем вызывает столь яростную реакцию? У организаторов этих доносов вполне конкретные цели — пиар, продвижение по карьерной лестнице, влияние на издательский бизнес. С ними все ясно. Меня заботят те, кто повелся на их пропаганду. Этим читателям я хочу лишний раз напомнить: литература — свободный зверь, он гуляет там, где хочет, и гуляет сам по себе, без цензуры и союзов писателей», — написал Сорокин.

Писатель также ответил на одну из претензий доносчиков, которые жаловались на описание «насилия над детьми». Сорокин написал, что в «Наследии» описываются две пары близнецов, которым по 20 лет.

«По поводу “пропаганды” чего-либо в жестких сценах романа: мы живем в мире, который гораздо жестче самой жестокой литературы. Многие десятилетия описывая сцены насилия, я задаюсь одним и тем же вопросом: почему люди не могут без этого обойтись? Других целей у меня нет. Если этот вопрос не возникает у читателей, значит, они поверхностно читают мои романы», — резюмировал писатель.

Роман «Наследие» — заключительная часть трилогии о докторе Гарине — вышел в издательстве АСТ в конце 2023 года. Это история о постапокалиптическом будущем, в котором насилие стало потребностью и нормой. Сюжет разворачивается вокруг движущегося поезда, который топят человеческими телами.

22 марта телеграм-канал Mash сообщил, что «Наследие» могут запретить за «пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола». Канал утверждал, что более 1500 человек подписали обращение к Следственному комитету с просьбой проверить произведение. Среди подписавшихся была писательница и предпринимательница Ольга Ускова, которая назвала роман Сорокина «активной и талантливо написанной жесткой порнографией».

23 января «Дождь» обнаружил, что «Наследие» исчезло из поиска онлайн-магазинов «Лабиринт», Ozon и Wildberries. При этом на сайтах «Читай-города» и Book24 роман доступен.

24 января представители АСТ сообщили Forbes, что издательство не видит в новом романе Сорокина «пропаганды нетрадиционных ценностей». Также там напомнили, что на книге стоит маркировка «18+». В то же время в АСТ заявили, что после полученных жалоб «Наследие» направят на независимую экспертизу «для прояснения ситуации».

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