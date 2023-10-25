Производитель ракет «Кинжал» получает необходимые компоненты из Европы — The Insider

Подрядчики корпорации «Конструкторского бюро машиностроения» («КБМ»), которая выпускает управляемые сверхзвуковые ракеты «Кинжал», смогли обойти санкции и через посредников закупают необходимое оборудование и компоненты в разных странах Евросоюза. Об этом пишет The Insider.

Так, американские микросхемы от Texas Instruments, Analog Devices и Altera для «Кинжалов» «КБМ» получает с помощью московского ООО «ЕТС Электроникс», которое ввозит их в Россию через китайскую компанию ETC Electronics Limited. Формальным учредителем «ЕТС Электроникс» является 38-летняя Екатерина Кулаковская. Как пишет The Insider, эта компания во время войны участвовала в форуме «Армия-2022» и получила диплом от министра обороны Сергея Шойгу. При этом она не попала под европейские санкции.

Камеры тепла и холода для ракет производства «Espec» «КБМ» получает от московского ООО «Остек-Тест». Даже после начала войны, по данным ImportGenius, компания импортировала это оборудование из Польши.

Сверла и другие инструменты марки Sandvik «КБМ» поставляет ООО «Мир станочника», которое закупает их у IR-Logistik GMBH из Берлина.

Разработчиком «мозгов» для «Кинжалов», как пишет издание, является входящий в «Ростех» научно-исследовательский институт электронных приборов (НИИЭП). Его подрядчик — компания «Радиант-ЭК» — поставляла интегральные микросхемы напрямую «КБМ». А теперь она импортирует из Германии катушки и ленты для защитной упаковки электронных компонентов с помощью фирмы Advantek Gmbh.

Кроме того, поставщик «КБМ» и НИИЭП компания «Сонатек» продает «современное измерительное и металлообрабатывающее оборудование от ведущих мировых производителей». Эта компания сотрудничает с целым рядом европейских производителей: UAB Breitto (Литва), Baltic Shipping Agency LTD Sp. z o.o. (Польша), UAB „CUST LT“ (Литва), Hermis Ekspo SIA (Латвия), Groupe D'Investissement Financier SA (Бельгия), Aberlink Ltd (Великобритания) и другими.

Возглавляет «Конструкторское бюро машиностроения» 64-летний Сергей Питиков. По данным The Insider, его дочь и внуки живут в Швеции. В 2021 году дочь Питикова Майя купила дом в городке Рюдсгорд недалеко от Мальме стоимостью около полумиллиона евро. При этом, согласно шведским реестрам, суммарный годовой доход ее и ее партнера всего около 80 тысяч евро. А в 2022 году она приобрела автомобиль Tesla Model 3 Standard Range Plus, цена которого сопоставима с ее годовым доходом.

«Путинский режим ведет преступную, кровавую, бессмысленную войну», — заявила Майя Питикова журналисту The Insider, но от дальнейшего разговора, который, по ее словам, «направлен против ее отца», отказалась.

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