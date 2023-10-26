Детали для российских ракет «Калибр» получают через компанию, связанную с семьей сенатора Турчака — «Важные истории»

Производитель ракет «Калибр» в обход санкций получает детали через компанию, связанную с семьей сенатора Андрея Турчака. Об этом пишут «Важные истории».

Одна из основных частей крылатых ракет «Калибр» — это активная радиолокационная головка самонаведения (АРГС). Ее производит «Радар ммс». Компания с лета 2022 года находится под санкциями США, но продолжает получать американскую микроэлектронику.

Так, за первый год войны эта фирма, как пишет издание, закупила у компании «Инкотех», которая специализируется на поставках электронных компонентов в Россию, диоды и микросхемы почти на 700 миллионов рублей. Кроме того, как отмечают «Важные истории», за этот же период компания «Котлин-новатор», производящая авионику и входящая в холдинг семьи Турчака, заплатила «Инкотеху» за комплектующие более миллиарда рублей. Еще один клиент «Инкотеха» — разработчик комплекса радиоэлектронной борьбы «Поле-21» НТЦ РЭБ за год купил комплектующих на 300 миллионов рублей.

«Инкотех» числится в черном списке Минторга США и поэтому закупает детали через посредников. В частности, как выяснили журналисты, ее поставщиком является «Ай кью компонентс». За первый год войны «Инкотех» купил у этой фирмы электронных комплектующих на 4,3 миллиарда рублей.

Летом 2023 года «Ай кью компонентс» попала под санкции. Но поставки не остановились, закупки начали проводить через фирму «Трэк». «Важные истории» выяснили, что владелец «Ай кью компонентс» — это маркетолог «Котлин-новатор» из холдинга Турчака Алена Луговцова, директор Максим Ванюгин — сотрудник «Инкотеха», а телефон компании «Трэк» совпадает с номером совладелицы «Инкотеха».

Импорт комплектующих для российских ракет продолжается, но также Москва запаслась деталями перед началом войны. По данным британской Conflict Armament Research, печатные платы «Калибров» изготовлены из иностранных компонентов, которые были произведены в 2012–2020 годах.

Накануне The Insider выяснил, что производитель ракет «Кинжал» через посредников продолжает получать необходимые компоненты и оборудование из Европы, в частности, из Германии, Польши, Литвы, Латвии, Великобритании и Бельгии.

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