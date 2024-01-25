В Волгограде неизвестные пытались ворваться в квартиру журналиста «Кавказского узла» Вячеслава Ященко. Об этом он сам рассказал изданию.

По его словам, накануне вечером группа людей в масках вошла в подъезд дома вместе с его женой. Когда женщина зашла в квартиру, неизвестные начали настойчиво звонить в дверь. Они закрывали дверной глазок и сначала представлялись соседями, а затем заявили, что они «ветераны СВО».

Мужчины в масках требовали открыть дверь в квартиру и кричали, чтобы к ним вышел Вячеслав Ященко, которого в этот момент не было дома. Супруга журналиста открыть дверь отказалась, после чего неизвестные ушли, перед этим отключив свет всем квартирам на этаже. После этого визита на входной двери в квартиру Ященко остались следы от ударов ногами.

Утром 18 января силовики пришли домой к журналисту «Кавказского узла» Вячеславу Ященко с обыском. Они изъяли телефон, ноутбук и носители информации журналиста. Участники обыска пояснили, что он проводился в рамках дела активиста Евгения Кочегина, которого обвиняют в распространении «фейков» об армии. В свою очередь, адвокат Ященко утверждала, что обыск прошел с нарушениями.

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