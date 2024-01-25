Экс-губернатора Пензенской области Белозерцева и главу «Биотэка» Шпигеля приговорили к реальным срокам по делу о взятке

Измайловский районный суд Москвы приговорил бывшего главу Пензенской области Ивана Белозерцева и главу фармацевтической компании «Биотек» Бориса Шпигеля к 12 и 11 годам колонии строгого режима по делу о взятке. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Белозерцева обвинили в получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) и незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК). Помимо 12 лет лишения свободы ему назначили штраф в 450 миллионов рублей. Также его лишили наград и запретили занимать госдолжности в течение 10 лет.

Руководителю фармацевтической компании «Биотек» Борису Шпигелю, его жене Евгении и директору «Биотека» Антону Колоскову вменили дачу взятки (часть 5 статьи 291 УК). Их приговорили к срокам от 8,6 до 11 лет колонии и многомиллионным штрафам.

Еще два фигуранта дела — водитель Белозерцева Геннадий Марков и родственник экс-губернатора Федор Федотов — получили семь с половиной лет колонии строгого режима за посредничество при даче взятки (часть 4 статьи 291 УК).

По версии следствия, с 2019 по 2022 год Шпигель и его жена, Колосков, Федотов и Марков передали губернатору Пензенской области Белозерцеву взятку в виде денег, имущества и оказания услуг на общую сумму более 30 миллионов рублей — за содействие в получении госконтрактов в регионе. Бывшему губернатору также вменили незаконное приобретение пистолета Макарова и 96 патронов, которые он хранил в служебном кабинете. Фигурантов дела задержали и арестовали в марте 2021 года.

Иван Белозерцев возглавлял Пензенскую область с 2015 года. 23 марта 2021 года Путин уволил его «в связи с утратой доверия». Экс-губернатор признал получение денег от Шпигеля, но утверждал, что они были предоставлены на избирательную кампанию.

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