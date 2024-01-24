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В Париже горит Эйфелева башня, в Москве — Кремль. В сети обсуждают фейки, созданные искусственным интеллектом, которые набирают миллионы просмотров

21:23 • 24.01.2024

В середине января в сети завирусилось видео и фото горящей Эйфелевой башни. Главная достопримечательность Парижа окутана пламенем и клубами дыма, а на фоне этого звучат сирены пожарных машин. Пользователи соцсетей охотно делятся такими постами, порой не подозревая, что это фейк, созданный с помощью искусственного интеллекта. 

Недостоверные видео и фото горящей Эйфелевой башни легко проверить, достаточно зайти на сайт с прямой трансляцией. Никаких повреждений и следов пожара там не видно. 

Тем не менее, как сообщает Би-би-си, видео с горящей Эйфелевой башней набрали миллионы просмотров. Опровержения выпустили несколько крупных СМИ, в частности, Reuters. 

«На сайте полиции Парижа нет отчета о пожаре. О том, что конструкция была повреждена, не сообщала в своем фейсбуке и мэр города Анн Идальго», — подчеркивает агентство. 

В интернете также есть видео фейкового пожара в московском Кремле. Правда, в этом случае, в отличие от Эйфелевой башни, практически сразу становится понятно, что огонь нарисован. 

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