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Москвича оштрафовали на тысячу рублей за выкрикивание проукраинского лозунга в метро

22:20 • 24.01.2024

Перовский районный суд Москвы оштрафовал местного жителя по фамилии Глебов на тысячу рублей за выкрикивание проукраинского лозунга в метро. Внимание на соответствующее постановление суда обратила внимание «Медиазона».  

Глебова обвинили в пропаганде нацистской или экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Ему назначили наказание в виде штрафа «без конфискации предмета нарушения, поскольку предметом административного правонарушения является публичное высказывание». 

Суд пришел к выводу, что москвич выкрикнул лозунг 22 января, находясь в вагоне метро на станции Новогиреево. Что именно он сказал, в постановлении не уточняется. Однако там говорится, что этот лозунг «использовался и используется различными украинскими националистическими группами». Глебов раскаялся и признал вину. 

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