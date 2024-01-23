В Беларуси проходят массовые обыски и задержания родственников политзаключенных — «Вясна»

КГБ Беларуси проводит массовые обыски у родственников политзаключенных, сообщает центр «Вясна». Несколько десятков человек задержали.

По информации правозащитников, 23 января силовики пришли как минимум к 73 людям по всей стране. Проект сообщает минимум о 37 задержанных. Среди них оказался 76-летний витебский активист Борис Хамайда и жена осужденного в Беларуси политика Николая Статкевича Марина Адамович, сообщает «Наша Нива». По информации «Вясны», некоторых задерживали семьями. Иногда обыски были многочасовыми. Например, инициатива dissidents.by сообщает, что обыск у матери активистки Марины Косинеровой длился 10 часов.

«Вясна» пишет, что в постановлениях об обысках фигурируют статьи о финансировании и участии в экстремистских формированиях (статьи 361-2 и 361-1 УК Беларуси). Некоторым задержанным в ходе обысков сотрудники КГБ сообщили, что происходящее связано с социальным проектом INeedHelpBY — ранее 23 января власти Беларуси признали его «экстремистским формированием».

INeedHelpBY помогает продуктами тем, кто пострадал от политических репрессий и находится в тяжелом финансовом положении. «Зеркало» пишет, что одна из семей, к которой пришли с обысками, много месяцев назад получала продукты от этой организации.

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