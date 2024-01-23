Михаил Козырев и Анна Виленская поспорили о Z-артистах (и не только!) в шоу «Холода»

Музыкальный журналист, бывший генеральный продюсер радиостанций «Максимум» и «Наше радио» Михаил Козырев и музыковед Анна Виленская приняли участие во втором эпизоде нового сезона шоу «Ненавижу тебя?», которое выходит на ютуб-канале «Холода». Они поспорили о том, стоит ли перестать слушать Z-музыкантов и других исполнителей, с позицией которых слушатель не согласен. Пересказываем самые яркие фрагменты их спора.

Козырев — про подонков

Михаил Козырев считает, что личность музыканта важнее, чем качество его творчества. Поэтому он не может слушать артистов, даже талантливых, которые поддержали войну. «Для меня, в моей вселенной, переход на Z-сторону — это абсолютное предательство идей рок-н-ролла», — говорит Козырев.

При этом Козырев подходит так не только к музыкантам, поддержавшим войну в Украине: «Я первый раз испытал это абсолютно шокирующее чувство, когда вдруг артист, чьи произведения у меня были в библиотеке и звучали сплошь и рядом, вдруг оказывается подонком, в связи с Майклом Джексоном».

После обвинений Джексона в растлении несовершеннолетних Козырев решил, что его песни никогда не будут звучать в его доме: «Если я захожу в кафе и где-то звучит трек Майкла Джексона — я стараюсь из этого кафе выйти или просто не обращать внимание, насколько это возможно. У меня гений и злодейство оказались абсолютно несовместимыми».

Козырев говорит, что так же стал относиться к одному из основателей Pink Floyd Роджеру Уотерсу — из-за того, что музыкант поддерживает Палестину.

Виленская — про квасной патриотизм

Виленская, напротив, считает, что музыку можно отделить от ее автора: она слушает песни Z-артистов и некоторые ей даже нравятся.

«Чтобы понимать, что происходит сейчас в России, что меня очень волнует, я действительно специально слушаю и изучаю музыку, которую пишут именно Z-артисты, и чем больше это трэш — тем мне интереснее», — говорит Виленская.

При этом назвать свой интерес исключительно исследовательским она не может — и чувствует, что в ее душе «определенно есть часть, которая очень наглым образом откликается на посылы, которые есть в этой музыке»: «Я понимаю, что какая-то часть меня — ватно-патриотическая, квасная. <...> Мне от нее немножко мерзко, но через нее мне становится чуть понятнее, что имеют в виду люди под какими-то своими комментариями в интернете. Я старательно — зачем-то — погружаю себя в это болото и пытаюсь представить, что бы я чувствовала, если бы моя жизнь, может быть, сложилась иначе».

Козырев — о сожалениях

Козырев корит себя за «содействие» музыкантам, которые позднее поддержали войну в Украине: например, певице Юлии Чичериной, группе 7Б, Сергею Галанину (группа Серьга). Сейчас Козырев для себя извиняет профессиональные неудачи тех музыкантов, которые выступают против войны. Он готов поддерживать «средние» песни, если они «правильные» с идеологической точки зрения.

Ведущий шоу «Ненавижу тебя?» напомнил, как Козырев, возглавляя «Наше Радио», ввел запрет на группу Гражданская оборона из-за строчки «Бей жидов и Россию спасай» в песне «Общество “Память”». Впоследствии Козырев понял, что слова этой песни — это мнение ее лирического героя, а не автора, но все-таки не жалеет о своем решении и считает, что Летову не нужны были радиоэфиры.

Одно из главных разочарований Козырева последний лет — это Юлия Чичерина, которая вместе с группой Би-2 исполняла песню «Мой рок-н-ролл». Последнее время женскую партию в ней исполняет Чулпан Хаматова. Анна Виленская считает, что это не делает песню ни лучше, ни хуже.

Про Шамана

И Козырев, и Виленская признают, что то, что делает Шаман, — это настоящая музыка: «Дьявол обаятелен и может соблазнять». Козырев и вовсе считает его единственным ярким явлением на Z-фронте.

«К каждому человеку, который смотрит завороженно на очередной клип Шамана или на очередную трансляцию с его участием, я бы очень хотел сесть рядом на диван или снять с него наушники и шепнуть ему, что почти полмиллиона людей уже погибло с нашей стороны. Президент послал их на бессмысленную войну, которая нахрен никому не уперлась, кроме него самого, а вот этот белобрысый человек его воспевает. А там трупы, из вашего подъезда тоже», — говорит Козырев.

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