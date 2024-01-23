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Михаил Козырев и Анна Виленская поспорили о Z-артистах (и не только!) в шоу «Холода»

20:13 • 23.01.2024

Музыкальный журналист, бывший генеральный продюсер радиостанций «Максимум» и «Наше радио» Михаил Козырев и музыковед Анна Виленская приняли участие во втором эпизоде нового сезона шоу «Ненавижу тебя?», которое выходит на ютуб-канале «Холода». Они поспорили о том, стоит ли перестать слушать Z-музыкантов и других исполнителей, с позицией которых слушатель не согласен. Пересказываем самые яркие фрагменты их спора.

Козырев про подонков

Михаил Козырев считает, что личность музыканта важнее, чем качество его творчества. Поэтому он не может слушать артистов, даже талантливых, которые поддержали войну. «Для меня, в моей вселенной, переход на Z-сторону — это абсолютное предательство идей рок-н-ролла», — говорит Козырев. 

При этом Козырев подходит так не только к музыкантам, поддержавшим войну в Украине: «Я первый раз испытал это абсолютно шокирующее чувство, когда вдруг артист, чьи произведения у меня были в библиотеке и звучали сплошь и рядом, вдруг оказывается подонком, в связи с Майклом Джексоном». 

После обвинений Джексона в растлении несовершеннолетних Козырев решил, что его песни никогда не будут звучать в его доме: «Если я захожу в кафе и где-то звучит трек Майкла Джексона — я стараюсь из этого кафе выйти или просто не обращать внимание, насколько это возможно. У меня гений и злодейство оказались абсолютно несовместимыми».

Козырев говорит, что так же стал относиться к одному из основателей Pink Floyd Роджеру Уотерсу — из-за того, что музыкант поддерживает Палестину. 

Виленская — про квасной патриотизм

Виленская, напротив, считает, что музыку можно отделить от ее автора: она слушает песни Z-артистов и некоторые ей даже нравятся. 

«Чтобы понимать, что происходит сейчас в России, что меня очень волнует, я действительно специально слушаю и изучаю музыку, которую пишут именно Z-артисты, и чем больше это трэш — тем мне интереснее», — говорит Виленская. 

При этом назвать свой интерес исключительно исследовательским она не может — и чувствует, что в ее душе «определенно есть часть, которая очень наглым образом откликается на посылы, которые есть в этой музыке»: «Я понимаю, что какая-то часть меня — ватно-патриотическая, квасная. <...> Мне от нее немножко мерзко, но через нее мне становится чуть понятнее, что имеют в виду люди под какими-то своими комментариями в интернете. Я старательно — зачем-то — погружаю себя в это болото и пытаюсь представить, что бы я чувствовала, если бы моя жизнь, может быть, сложилась иначе». 

Козырев — о сожалениях

Козырев корит себя за «содействие» музыкантам, которые позднее поддержали войну в Украине: например, певице Юлии Чичериной, группе 7Б, Сергею Галанину (группа Серьга). Сейчас Козырев для себя извиняет профессиональные неудачи тех музыкантов, которые выступают против войны. Он готов поддерживать «средние» песни, если они «правильные» с идеологической точки зрения. 

Ведущий шоу «Ненавижу тебя?» напомнил, как Козырев, возглавляя «Наше Радио», ввел запрет на группу Гражданская оборона из-за строчки «Бей жидов и Россию спасай» в песне «Общество “Память”». Впоследствии Козырев понял, что слова этой песни — это мнение ее лирического героя, а не автора, но все-таки не жалеет о своем решении и считает, что Летову не нужны были радиоэфиры. 

Одно из главных разочарований Козырева последний лет — это Юлия Чичерина, которая вместе с группой Би-2 исполняла песню «Мой рок-н-ролл». Последнее время женскую партию в ней исполняет Чулпан Хаматова. Анна Виленская считает, что это не делает песню ни лучше, ни хуже. 

Про Шамана

И Козырев, и Виленская признают, что то, что делает Шаман, — это настоящая музыка: «Дьявол обаятелен и может соблазнять». Козырев и вовсе считает его единственным ярким явлением на Z-фронте.

«К каждому человеку, который смотрит завороженно на очередной клип Шамана или на очередную трансляцию с его участием, я бы очень хотел сесть рядом на диван или снять с него наушники и шепнуть ему, что почти полмиллиона людей уже погибло с нашей стороны. Президент послал их на бессмысленную войну, которая нахрен никому не уперлась, кроме него самого, а вот этот белобрысый человек его воспевает. А там трупы, из вашего подъезда тоже», — говорит Козырев.

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