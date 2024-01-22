В Кремле не стали комментировать законопроект о конфискации имущества

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока Кремль воздерживается от комментариев по поводу проекта закона о конфискации имущества за распространение дезинформации о российской армии, сообщает агентство ТАСС.

«По этой теме работают депутаты, и здесь было бы некорректно нам что-то говорить», — добавил Песков.

Комитет Госдумы по госстроительству сегодня рекомендовал принять в первом чтении законопроект о конфискации имущества. В Госдуме планируют рассмотреть проект в среду, 24 января, сообщил глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

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