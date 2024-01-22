Поддержать
Новости

В Кремле не стали комментировать законопроект о конфискации имущества

13:23 • 22.01.2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока Кремль воздерживается от комментариев по поводу проекта закона о конфискации имущества за распространение дезинформации о российской армии, сообщает агентство ТАСС. 

«По этой теме работают депутаты, и здесь было бы некорректно нам что-то говорить», — добавил Песков.

Комитет Госдумы по госстроительству сегодня рекомендовал принять в первом чтении законопроект о конфискации имущества. В Госдуме планируют рассмотреть проект в среду, 24 января, сообщил глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»