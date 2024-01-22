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В Казани из-за коммунальной аварии затопило улицу 

14:39 • 22.01.2024

В Казани из-за коммунальной аварии затопило улицу Амирхана, сообщает телеграм-канал Baza. Как рассказали в местном «Водоканале», сейчас участок сети водоснабжения отключен, а проезд по улице восстановлен.  

Из-за коммунальной аварии перекрыли несколько улиц, отключили воду в пяти домах на проспекте Амирхана и Чистопольской. Из-за потопа на соседних улицах глохнут автомобили, а вода заполняет проезжающие пассажирские автобусы. Сотрудники автоинспекции просят водителей объезжать указанный участок по альтернативным маршрутам. Как сообщает телеканал «Татарстан 24», на месте аварии работают три бригады «Водоканала».

С начала года как минимум в 30 регионах России были проблемы с отключением тепла и электричества.

11 января произошла авария на магистральной теплосети в Новосибирске. Без тепла и горячей воды остались 124 дома и десять социальных объектов. 19 января там объявили режим ЧС из-за проблем с отоплением. 

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