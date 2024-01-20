На Камчатке семерых контрактников приговорили к колонии-поселению за отказ воевать в Украине

35-й гарнизонный военный суд Петропавловска-Камчатского приговорил семерых контрактников к срокам до двух с половиной лет колонии-поселения за отказ воевать в Украине. На соответствующую информацию на сайте суда обратила внимание «Медиазона».

Военнослужащих обвинили в неисполнении приказа в период военного конфликта (часть 2.1 статьи 332 УК). Самый большой срок получил Александр Максимов — два с половиной года колонии-поселения. Артему Нештуну дали два года и четыре месяца колонии, Артему Миркину — два года и три месяца. По версии следствия, все они отказались участвовать в боевых действиях летом 2023 года.

Еще троих военных осудили за отказ воевать осенью прошлого года. Александра Агафонова приговорили к двум годам и трем месяцам колонии-поселения. По версии следствия, он не выполнил приказ командира и отказался ехать на фронт, сославшись на «неудовлетворительное состояние здоровья».

Иван Морщаков получил два года и один месяц колонии-поселения. Михаил Филиппов и Александр Быков — по два года и два месяца.

Ранее «Медиазона» выяснила, что в 2023 году в российские суды поступило 421 дело о неисполнении приказа. Издание отмечает, что с точки зрения наказания это самый мягкий способ избежать отправки на фронт.

Также за прошлый год в суды поступило 5024 дела о самовольном оставлении части (статья 337 УК). По более жесткой статье о дезертирстве (338 УК) было заведено 148 дел — это в шесть раз больше, чем в 2022 году.

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