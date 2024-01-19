Россия готовится к масштабному наступлению в Украине летом 2024 года — Financial Times

Россия готовится к масштабному наступлению в Украине летом 2024 года. Об этом со ссылкой на неназванных украинских чиновников сообщает Financial Times.

Собеседники издания полагают, что Россия попытается захватить оставшиеся части четырех украинских регионов, об аннексии которых объявили российские власти — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Чиновники также не исключают попыток захвата Харькова и даже Киева.

На этом фоне украинская армия занимает оборонительную позицию. Это соответствует стратегии, продвигаемой Вашингтоном, пишет FT. США настаивают, что в ближайшие месяцы Украина должна уделять основное внимание удержанию своих территорий, укреплению позиций и восполнению запасов и сил.

В то же время украинские военные могут продолжать искать слабые места в российской обороне, чтобы при первой возможности воспользоваться этой информацией, считают в Белом доме. Также Украина могла бы продолжить и, возможно, активизировать воздушные атаки ракетами и дронами по флоту и аэродромам в аннексированном Крыму.

Западный чиновник, занимающийся политикой в отношении Украины, заявил FT, что не видит перспективы большого прорыва на фронте ни с одной из сторон в 2024 году. По его словам, удержание обороны и исследование слабых мест в сочетании с дальними воздушными ударами позволят Украине нарастить силы к 2025 году, чтобы пойти в новое наступление.

Один из факторов, определяющих судьбу Украины в этой войне, — неопределенность вокруг военной помощи со стороны Запада, пишет Financial Times. Вопросы о том, будут ли Брюссель с Вашингтоном продолжать поддерживать Киев, и если да, то в какой степени, остаются открытыми. Как отмечает издание, американский Конгресс до сих пор не принял новый пакет военной помощи. Но даже если Белый дом договорится с конгрессменами, вряд ли это поможет Украине совершить прорыв и вернуть себе преимущество на поле боя в этом году, отмечает FT.

Разведки США и нескольких других западных стран считают, что война в Украине продлится еще как минимум два года, сообщает CNN. Некоторые чиновники полагают, что вооруженный конфликт может продолжаться еще пять лет.

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