Правительство хочет обязать живущих за рубежом россиян вставать на консульский учет — РБК

Правительство утвердило план миграционной политики, включающий обязательный консульский учет для живущих за рубежом россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.

Чиновники планируют ввести эту норму к 20 июня 2025 года. Ответственным ведомством выступает министерство иностранных дел.

«Ожидаемый результат — определено понятие “гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации”, а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан», — говорится в документе.

Кроме прочего, план подразумевает создание к 10 декабря 2024 года цифрового профиля иностранцев, проживающих в России. Предполагается, что это будет сделано с использованием биометрических данных. Как отмечает РБК, подготовкой проекта займутся Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки.

Также к началу декабря ФСБ, МВД, Минцифры и правительство Москвы должны будут подвести итоги эксперимента по сбору биометрических данных у прибывающих в Россию через аэропорты иностранцев. По информации издания, в рамках эксперимента проводится государственная геномная регистрация и запись голоса.

Минэкономразвития, МИД и Минтруд займутся разработкой механизма релокации иностранных предпринимателей в Россию. Одобренный правительством план также предусматривает создание курсов по обучению русскому языку. Также чиновники планируют подготовить и распространять материалы о «правилах и нормах поведения в российском обществе».

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