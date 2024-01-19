В Хакасии гражданского пилота приговорили к восьми годам колонии за «приготовление к госизмене». Он якобы намеревался перейти на сторону ВСУ

Верховный суд республики Хакасия приговорил 61-летнего гражданского пилота Игоря Покусина к восьми годам и одному месяцу колонии. Его признали виновным в «приготовлении к госизмене в форме перехода на сторону противника», сообщает «Первый отдел».

Пенсионер, у которого вместо двух суставов — протезы, а в сердце — стент, будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

«Покусин не признал вину, он не скрывает своих антивоенных взглядов, но воевать на чьей-либо стороне никогда не собирался. Защита считает, что признательное показание было выбито под пытками», — пишет «Первый отдел».

В начале марта 2022 года Покусин, как сообщается, облил краской баннер с буквой Z и написал «Слава Украине» на стене краеведческого музея в Абакане. Через два месяца полицейские нашли его с помощью камер наблюдения. Тогда его приговорили к ограничению свободы на полгода с запретом уезжать из Абакана, признав виновным в вандализме «по мотивам ненависти или вражды».

Однако позже на Покусина завели дело о госизмене. «Первый отдел» утверждает, что силовики незаконно прослушивали его телефонные разговоры с родственниками и друзьями в Украине.

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