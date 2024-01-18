Правозащитнику Винтеру дали три года по обвинению в военных «фейках»

В Череповце суд приговорил правозащитника Грегори Винтера к трем годам колонии общего режима, а также запретил ему администрировать сайты в течение двух лет. Его признали виновным в распространении «фейков» о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

«Весной 2022 года он публично распространял в сети Интернет заведомо ложную информацию о российских вооруженных силах, при этом зная, что официальная достоверная информация размещена на сайте Министерства обороны Российской Федерации. Тем самым правозащитник ввел в заблуждение неограниченный круг лиц и дискредитировал Вооруженные силы РФ», — говорится в сообщении.

Уголовное дело против Винтера возбудили в сентябре 2022 года. Поводом для этого стали его посты об убийствах мирных жителей украинской Бучи российскими военными, а также восемь репостов сообщений об обстреле Драмтеатра в Мариуполе.

Сам Винтер болен диабетом. 17 января он написал обращение президенту России Владимиру Путину, в котором просил разрешить ему добровольную эвтаназию в случае, если ему дадут реальный срок. Винтер пояснил, что в колонии его не смогут обеспечить необходимыми лекарствами, из-за чего его ждет «мучительная смерть среди чужих, жестоких и предельно равнодушных людей».

Винтер уже неоднократно становился фигурантом уголовных дел. Так, в 2019-2022 годах его обвиняли по статьям об оскорблении представителя власти (статья 319 УК), оскорблении суда (части 1 и 2 статьи 297 УК) и распространении «фейков» о коронавирусе (статья 207.1 УК). По этим делам правозащитника приговорили в совокупности к шести месяцам исправительных работ и назначили 600 часов обязательных работ.



Ранее Винтер возглавлял региональное отделение правозащитного движения «За права человека». В частности, он занимался природоохранной деятельностью и защитой прав ЛГБТ-персон.

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