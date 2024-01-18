С начала войны из России уехали не менее 2500 ученых — «Новая газета Европа»

Не менее 2500 ученых уехали из России после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом пишет «Новая газета Европа».

Издание использовало сведения международной базы данных ORCID, которая позволят идентифицировать исследователей. Там есть информация о более чем 20 миллионах научных сотрудников по всему миру.

Так, с 2012 по 2021 год доля научных сотрудников, меняющих аффилиацию с российской на зарубежную, оставалась на уровне 10%. Однако в 2022 году «за границу из России переместилось 30% ученых», которые были зарегистрированы в ORCID. По данным на октябрь 2023 года, там числились более 130 тысяч ученых, которые указали хотя бы одно место работы, связанное с Россией.

«То есть более 600 научных работников покинули Россию с 2022 года, а доля тех, кто выбирает следующее место работы за границей, выросла в три раза», — пишет «Новая газета Европа».

При этом издание отмечает, что между сменой места работы и обновлением данных в профиле ORCID в среднем проходит около года. «Это значит, что при сохранении текущего тренда общее число порвавших связи с России может оказаться ближе к 1600 человек», — делают вывод журналисты.

Кроме того, если учесть не только смену места работы, но и увольнение из российской организации, добавление новой страны в профиль без указания места работы или удаление записей о трудоустройстве в России, то цифра будет еще выше. За 2022-2023 в эту категорию попали примерно 900 человек. В итоге, по консервативным оценкам, получилось 2500 ученых уехали из России.

Наибольший отток, по данным издания, а именно 23% всех уехавших ученых, пришелся на московские университеты: ВШЭ, МГУ, Сколково и МФТИ.

Из страны уезжают многие молодые ученые. Один из них на условиях анонимности рассказал, что такое решение он принял не только из-за возможных репрессий или гражданской позиции, но и потому, что в условиях санкций гораздо сложнее заниматься наукой, участвовать в международных коллаборациях, публиковаться в научных журналах, а также получать доступ к оборудованию.

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