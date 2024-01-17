На 19-летнего жителя Бийска завели дело о финансировании терроризма

В Алтайском крае арестовали 19-летнего жителя города Бийск по обвинению в финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По версии следствия, обвиняемый состоял в интернет-сообществе «украинизированного военного объединения». Со своей банковской карты он якобы купил криптовалюту и перевел ее на кошелек представителей ВСУ. Эти деньги, как сообщается, предназначались для покупки беспилотников и «военного оборудования для ведения боевых действий против России».



«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что обвиняемый пожертвовал несколько тысяч рублей легиону «Свобода России».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.