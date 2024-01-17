Из-за засухи в национальном парке Зимбабве за пять месяцев умерли около 160 слонов

В национальном парке Хванге в Зимбабве с августа по декабрь 2023 года умерли не меньше 160 слонов. Причиной большинства смертей стала засуха. Об этом пишет издание The Guardian.

Защитники дикой природы отмечают, что засуха в регионе продолжается. Они предполагают, что в ближайшее время может погибнуть еще больше слонов.

Официальный представитель Управления парками и дикой природой Зимбабве Тинаше Фараво подтвердил смерть слонов. Он уточнил, что, по предварительным данным, основная причина смерти животных — это голод. По словам сотрудников парка, погибали молодые, старые и больные особи.

В ноябре 2023 года Управление по координации гуманитарных вопросов ООН объявило, что за 2023 год на территории Зимбабве выпало меньше 50% сезонных осадков. В свою очередь, соучредитель и руководитель природоохранной группы Bhejane Trust в Хванге Тревор Лейн утверждает, что в 2023 году на территории парка с февраля по ноябрь осадков не было вообще.

Для того, чтобы помочь животным, защитники дикой природы намерены сделать больше скважин в парке и расселить слонов на территории, где еда более доступна.

The Guardian напоминает, что это не первый случай смерти слонов из-за засухи в Зимбабве. В 2019 году за два месяца погибли больше 200 особей.

По этой же причине в Зимбабве участились случаи браконьерства. Об этом говорит Ник Лонг — в Хванге он занимается программами по борьбе с браконьерством и организацией специальных патрулей. По его словам, на диких животных охотятся из-за мяса.

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