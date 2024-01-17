Украинца, которого обвинили в попытке взорвать «Уралвагонзавод» самодельными ракетами, осудили на восемь лет 

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к восьми годам лишения свободы украинца Виктора Расторгуева по делу о подготовке теракта (часть 1 статьи 30; пункт «а» части 2 статьи 205 УК) и незаконного изготовления взрывчатых веществ (часть 3 статьи 30; часть 2 статьи 223.1 УК). Об этом сообщили в антитеррористической комиссии по Свердловской области. Свою вину подсудимый не признал. Также его приговорили к одному году ограничения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей.

О задержании Виктора Расторгуева стало известно в октябре 2022 года. Тогда местные издания написали, что его обвиняют в попытке взорвать военкомат в Нижнем Тагиле. Таким образом Расторгуев якобы хотел уничтожить документы мобилизованных.

Во время обыска силовики обнаружили в подвале жилого дома бункер, в котором Расторгуев якобы изготавливал и хранил ракеты. Согласно обвинительному заключению, он планировал атаковать этими ракетами «местное промышленное предприятие». По данным «Коммерсанта», это был «Уралвагонзавод» — крупный российский производитель бронетанкового вооружения и техники. Расторгуева обвинили в попытке повлиять на выпуск военной продукции и запугать сотрудников завода.

Согласно версии следствия, подсудимый собирал ракеты из подручных материалов, а испытания проводил в лесу. Ранее супруга Расторгуева Светлана рассказала, что ее муж готовил не ракеты, а праздничный фейерверк для внучки, которая пережила боевые действия в Украине.

В 2014 году Виктор Расторгуев приехал в Россию из Мариуполя. Он получил российское гражданство. В ФСБ утверждают, что после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года он активно выступал против действий российской армии.

Читать еще Телефоны миллионов россиян оказались под угрозой К ним получит доступ государство. Оно сможет управлять даже фонариком устройства

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.