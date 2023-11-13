В Екатеринбурге судят дворника, который якобы собирался запустить самодельную ракету в здание военкомата

В Центральном окружном военном суде начался судебный процесс над дворником Виктором Расторгуевым. Его обвиняют в том, что он собирал ракету, чтобы запустить ее в здание центрального Свердловского военного комиссариата. Об этом пишет 66.ру.

По данным издания, уроженец Мариуполя Виктор Расторгуев в 2014 году переехал в Нижний Тагил. В соцсетях он познакомился с Вячеславом Алексеенко, который позже стал главным свидетелем обвинения. Через полгода знакомства Расторгуев якобы предложил Алексеенко «устроить теракт».

«А давай взорвем банк, а лучше МВД, а еще лучше военкомат, чтобы помешать проведению СВО», — цитировал Алексеенко слова Расторгуева на заседании суда. Также, по его словам, Расторгуев начал собирать ракету из сантехнических труб в служебном помещении, которое ему выдали для хранения инвентаря дворника.

В августе 2022 года Алексеенко поехал в Екатеринбург, где должен был купить недостающие химикаты, кофемолку для их обработки, а также подробно сфотографировать здание свердловского военкомата, отметив пути подхода и отхода.

Однако вместо этого он обратился в ФСБ и подробно рассказал о планах по подрыву военкомата. «Я хоть и не согласен с происходящим в стране, но против убийства людей. Поэтому решил во всем признаться», — заявил он на суде.

Тем не менее Алексеенко, под контролем силовиков, привез в Нижний Тагил недостающие реактивы. Он также помог Расторгуеву изготовить химические смеси и участвовал в двух неудачных испытаниях ракеты.

Осенью 2022 года силовики задержали Расторгуева. В служебном помещении, которое он занимал, провели обыск.

«Были обнаружены самодельные ракеты, которые он изготавливал из подручных материалов, постоянно модернизировал, а испытания проводил в лесу. Установлено, что с их помощью он планировал атаковать Уралвагонзавод», — рассказывала в телевизионных эфирах официальный представитель регионального управления ФСБ Алина Казанцева.

Сам Расторгуев заявил на суде, что Алексеенко «врет как дышит». А его супруга Светлана Расторгуева рассказала, что ее муж готовил праздничный фейерверк для внучки, которая пережила боевые действия в Мариуполе, а не для поджога свердловского военкомата.

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