Следственный комитет расследует коммунальную аварию в Нижнем Новгороде

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту аварии на трубопроводе с горячей водой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Накануне нижегородский новостной портал NewsNN.ру писал о прорыве трубы с горячей водой рядом с перекрестком улиц Славянской и Студеной. По данным регионального минздрава, в результате аварии пострадали 12 человек. Среди них оказались двое детей — шести и 11 лет. Последнего госпитализировали с ожогами.

Как сообщило издание, из-за аварии без отопления остались 20 домов, в которых живет около трех тысяч человек. Позже региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК).

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