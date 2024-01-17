Помощник мэра Махачкалы осудил дагестанскую певицу за выступление в коротком платье

Помощник мэра Махачкалы Булач Чанкалаев осудил певицу Ashera за выступление на аварском языке в коротком платье. Он призвал родственников 30-летней певицы из Дагестана «разобраться» с ней из-за того, что она выступила «чуть ли не раздетой».

Не упоминая имя певицы, Чанкалаев выразил свое негодование по поводу ее выступления в своем телеграм-канале, назвав это «позором» и призвав близких певицы разобраться с ней. В своем высказывании он также отметил, что она поет на аварском языке и выразил недовольство по поводу того, что такое происходит уже «не только в клубах, но и на официальной сцене».

Порталу Инфо24 Чанкалаев сказал, что уже попросил министра культуры Дагестана Зарему Бутаеву «принять меры по этому поводу». Председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев поддержал помощника мэра и заявил, что «мы — дагестанцы — упрекаем туристов за шорты, а здесь наша что творит».

Сама певица опубликовала сторис с комментарием: «Посмотрела на себя со стороны еще раз, убедилась, что я выгляжу шикарно. Спасибо всем».

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