Tinder объявил об уходе из Беларуси

Приложение для знакомств Tinder перестанет работать в Беларуси с 15 февраля. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Отмечается, что после 15 февраля пользователи из Беларуси не смогут войти в свои учетные записи. При этом компания заявила, что платные подписки не будут продлеваться автоматически. Те, кто оплатил сервис на шесть месяцев или год, смогут запросить возврат средств. О причинах ухода сервиса не сообщается.

В конце июня 2023 года Tinder перестал работать в России. Тогда представитель Friends Fiduciary Corp, акционера Match Group, сказал, что уход сервиса напрямую связан с полномасштабным российским вторжением в Украину.

В середине ноября 2022 года в Минске задержали 29-летнюю девушку за фотографии в Tinder с бело-красно-белым флагом. Против нее возбудили уголовное дело об активном участии в «групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» (статья 342 УК РБ).

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