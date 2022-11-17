В Беларуси задержали девушку за фото в Tinder с бело-красно-белым флагом. На нее завели уголовное дело

В Минске задержали 29-летнюю девушку за участие в протестах 2020 года. Поводом стали ее фотографии в Tinder, где она во время одного из протестных маршей стоит с бело-красно-белым флагом.

Сообщается, что задержанная работает менеджером логистической компании Trans Solutions. После публикации фото на нее кто-то пожаловался силовикам. В неофициальном телеграм-канале белорусских силовиков появилось видео, где она подтверждает, что участвовала в протестах. Она помещена в ИВС, против нее возбудили уголовное дело об активном участии в «групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» (статья 342 УК РБ).

Также в канале силовиков сообщили, что две подруги задержанной, с которыми она ходила на митинги, попытались уехать из Беларуси. Одной удалось выехать в Турцию, но вторую 29-летнюю девушку задержали на границе с Польшей. По словам силовиков, она работает административным помощником в некой международной организации.

Источник: «Зеркало»

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