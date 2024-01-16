Воронеж атаковали беспилотники. Ранен ребенок 

В ночь на 16 января Воронеж атаковали беспилотники. Обломки одного из них попали в жилой дом, ранение получила десятилетняя девочка. Об этом сообщил местный губернатор Александр Гусев.

«В результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи», — написал он в своем телеграм-канале.

Shot уточняет, что в квартире выбило остекление и дверь в комнату, а на балконе начался пожар. Кроме того, по данным канала, в результате атаки пострадали окна в четырех жилых домах по улице Острогожской. ТАСС пишет, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В свою очередь, Минобороны утверждает, что над территорией Воронежской области силы ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотника. Еще четыре дрона, по данным российского военного ведомства, были перехвачены над Белгородской областью.

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