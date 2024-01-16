Поддержать
Новости

Воронеж атаковали беспилотники. Ранен ребенок 

08:47 • 16.01.2024

В ночь на 16 января Воронеж атаковали беспилотники. Обломки одного из них попали в жилой дом, ранение получила десятилетняя девочка. Об этом сообщил местный губернатор Александр Гусев. 

«В результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи», — написал он в своем телеграм-канале. 

Shot уточняет, что в квартире выбило остекление и дверь в комнату, а на балконе начался пожар. Кроме того, по данным канала, в результате атаки пострадали окна в четырех жилых домах по улице Острогожской. ТАСС пишет, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В свою очередь, Минобороны утверждает, что над территорией Воронежской области силы ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотника. Еще четыре дрона, по данным российского военного ведомства, были перехвачены над Белгородской областью.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
NULL
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»